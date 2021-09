Drusilla Gucci fidanzata con Francesco Chiofalo: “Mi piace tutto di lui”

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sembrano davvero presi l'uno dell'altra: le dichiarazioni di entrambi sul loro amore appena sbocciato

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sembrano ormai una coppia fissa. Solo pochi giorni fa, l’ex protagonista di Temptation Island aveva confessato di aver anche conosciuto la madre Stefania, preferendo tuttavia andare con i piedi di piombo. Ricordiamo infatti che Lenticchio si è da poco lasciato con Antonella Fiordelisi, un amore sbocciato circa due anni fa, molto commentato sui social network tra tradimenti, rappacificazioni, malattie e plastiche facciali.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo super innamorati

In occasione di un’intervista con Giada Di Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a dunque rivelato com’è nata la loro storia d’amore. I due di sarebbero conosciuti in Turchia, durante un viaggio di lavoro, mentre ha precisato che di lui le piace “un po’ tutto”. Se è ancora presto per un eventuale trasferimento a Roma, l’ereditiera Gucci ha anche parlato della reazione di sua madre a Francesco: “Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio.

Abbiamo un bel rapporto, ma ancora le nostre famiglie non si sono conosciute”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌FRANCESCO CHIOFALO❌ (@francescochiofalo_)

Anche Francesco Chiofalo, dal canto suo, ha palesato ufficialmente il proprio amore nei confronti di Drusilla con un post dolcissimo: “Potrei scrivere tante cose sotto questo video, frasi poetiche e d’impatto, ma penso che a volte la semplicità riesca a descrivere al meglio un momento come questo.

Per cui mi limiterò a dirti un semplice ti amo, amore mio, mi sento un uomo fortunato ad averti vicino”.