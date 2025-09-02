Druzi e Beduini in Siria: radici storiche delle tensioni attuali

Le recenti violenze in Siria rivelano conflitti storici e crisi economiche tra Druzi e Beduini.

Le recenti esplosioni di violenza nella provincia di Suwayda, in Siria, hanno riportato alla luce le tensioni che da tempo affliggono le comunità Druzi e Beduine. In un contesto segnato da crisi economica e cambiamenti climatici, le etichette di “conflitti settari” non riescono a cogliere la complessità della situazione. Ti sei mai chiesto quali siano le vere radici di queste tensioni? La storia di queste due comunità è intrisa di conflitti territoriali e competizioni economiche che, oggi più che mai, si amplificano in un panorama di instabilità crescente.

Le radici storiche delle tensioni

Le tensioni tra Druzi e Beduini affondano le loro radici in secoli di conflitti riguardanti i diritti di pascolo e l’accesso alle risorse. Nel XVIII secolo, i Druzi iniziarono a migrare verso la regione montuosa di Jabal al-Arab, stabilendosi in villaggi e affermando il loro dominio politico. Per loro, quella terra era “vuota”, ma questo racconto è contestato dai Beduini, che erano presenti lì da secoli. I Beduini, una società nomade, utilizzavano queste terre in modo stagionale e le consideravano come paesaggi ancestrali, non semplici spazi vacanti.

Questo disaccordo ha dato vita a conflitti frequenti, con scontri per il controllo delle risorse. Le cronache storiche parlano di raid e contro-raid, dove la competizione per le risorse si mescolava a questioni di onore e sopravvivenza. Le narrazioni storiche dei Druzi tendevano a descrivere i Beduini come predoni, mentre questi ultimi vedevano l’espansione dei Druzi come un’invasione territoriale. Ma come si è arrivati a questo punto? È una storia che si intreccia con il destino di entrambi i popoli.

Manipolazioni politiche e conflitti moderni

Nel corso dei secoli, le varie amministrazioni hanno strumentalizzato queste tensioni per affermare il proprio controllo. L’Impero Ottomano, ad esempio, incentivò i raid dei Beduini contro i Druzi per contrastare la loro crescente influenza. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Francia cercò di controllare la regione offrendo privilegi speciali ai Druzi, ma questo non placò le tensioni. La rivolta del 1925, guidata da Sultan al-Atrash, vide Druzi e Beduini combattere fianco a fianco contro il dominio coloniale, dimostrando che la solidarietà intercomunale era possibile. Ma cosa è successo dopo?

Tuttavia, il periodo post-indipendenza ha segnato un deterioramento delle relazioni. La violenta campagna del presidente Adib Shishakli contro i Druzi e la revoca della Legge delle Tribù nel 1958 hanno segnato nuove fasi di conflitto e divisione. Negli anni ’80 e ’90, le due comunità coesistevano in modo instabile, ma eventi del 2000 hanno segnato un’escalation della violenza, rivelando l’incapacità del regime di affrontare le tensioni sottostanti. La storia continua a ripetersi, ma quali sono le prospettive future?

Crisi economica e cambiamenti climatici: un terreno fertile per il conflitto

Oggi, la crisi economica e i cambiamenti climatici hanno ulteriormente inasprito le tensioni. La guerra civile ha devastato l’economia siriana e il sud del paese è stato a lungo trascurato dal governo centrale. Entrambe le comunità si trovano a competere per risorse sempre più scarse, mentre l’informalità economica ha preso piede. Le rotte di contrabbando, un tempo semplici percorsi per beni di prima necessità, sono diventate zone di conflitto, dove il controllo di un punto di passaggio può determinare la sopravvivenza. Ma come si affronta questa situazione?

La mancanza di servizi statali ha spinto molte aree del sud della Siria a dipendere dal contrabbando. Le accuse di collaborazione con i trafficanti possono scatenare violenze tra le milizie Druzi e i gruppi Beduini, trasformando conflitti apparentemente settari in lotte per il controllo economico. L’innalzamento delle tensioni è ulteriormente acuito dalle difficoltà economiche causate dalla siccità e dal cambiamento climatico, che hanno colpito entrambi i gruppi. In questo contesto, è fondamentale non ridurre la violenza a un semplice conflitto settario, ma piuttosto riconoscere le sue radici economiche e politiche.

Le narrazioni che enfatizzano l’odio religioso non solo sono imprecise, ma possono anche giustificare repressioni e ostacolare qualsiasi sforzo di riconciliazione. Comprendere questa complessità è il primo passo per affrontare il conflitto e lavorare verso una risoluzione duratura. E tu, cosa ne pensi? È possibile trovare un terreno comune in una situazione così complessa?