DS: Foucher, 'grandi soddisfazioni da America Latina, prepariamo ripartenza in Cina'

Parigi, 14 mag. – (Adnkronos) – Se "l'America Latina sta dando a DS molte soddisfazioni, non ci sono progetti per il Nordamerica. Puntiamo a crescere ogni anno, coltivando i nostri territori senza cercarne di nuovi. Quanto alla Cina, il marchio DS ha alle spalle una lunga storia su quel mercato: siamo in una fase di ripartenza, con la costruzione di società nazionale per la commercializzazione dei nostri modelli". Lo afferma all'Adnkronos Béatrice Foucher, ad di DS Automobiles, di recente tornata proprio da un viaggio nel primo mercato mondiale, sottolineando che "il nostro posizionamento in Cina funziona. Ora bisogna creare le condizioni per fare tornare a crescere il nostro marchio, dalla rete alla comunicazione".

Anche per Ds – aggiunge – "i problemi di chip e forniture sono quasi superati, restano alcune situazioni da gestire, ma globalmente il problema è risolto, il peggio è alle nostre spalle". Con questo allentamento dei problemi "oggi possiamo gestire il nostro portafoglio ordini" con maggiore tranquillità: "certo, la situazione dipende da modelli e motorizzazioni ma per esempio oggi sull'ibrido siamo su tempi d'attesa ragionevoli, nell'ordine dei 4-5 mesi" aggiunge.