Dua Lipa pazza per Mahmood lo riprende al concerto

Show in Kosovo del cantante italiano con Dua Lipa che diventa "pazza" per Mahmood e lo riprende al concerto organizzato da lei e dal padre Dukagjin

Dua Lipa pazza per Mahmood, tanto che mentre lo incita lo riprende al concerto e posta un video su Twitter in cui da una certa distanza si vede l’interprete italiano che si esibisce. La cantante aveva invitato Mahmood al festival di Sunny Hill di Pristina ed ha ballato per tutto il tempo.

Ma che cosa è il Sunny Hill di Pristina? Si tratta di un evento a cui Dua Lipa, date le sue origini, tiene moltissimo: è un festival musicale cominciato il 4 agosto e che terminerà oggi, 7 agosto, organizzato nella turbolenta regione del Kosovo.

Dua Lipa pazza per Mahmood a Pristina

Il festival è stato fondato e diretto da una delle superstar di origini kosovare più famose al mondo: Dua Lipa appunto, con la collaborazione del padre Dukagjin.

E la musica di Mahmood ha letteralmente non solo conquistato i Balcani, ma anche la stessa Dua Lipa che si è scatenata da una postazione lontana una trentina di metri dal palco ed ha postato il video social con l’esibizione del cantante italiano.

Ecco alcune delle Stories dove vediamo Dua Lipa scatenarsi al ritmo dell’esibizione di Mahmood.

Mahmood con Soldi al Sunny hill festival

Guardatela Dua lipa come riprende e come balla 🔥 pic.twitter.com/FBdSc0ZISa — Clara (@MariaclaraPra) August 6, 2022

DUA LIPA CHE CI FORNISCE IL PRIMO VIDEO IO IMPLODO pic.twitter.com/rQQI30ZAdp — glo🪐 (@ciaosonoicaro) August 5, 2022

La tappa balcanica e l’esibizione al top

La tappa balcanica del tour estivo di Mahmood si è dunque trasformata in una sorta di evento a sé stante che ha ridato anche nerbo al cantante, costretto momentaneamente ad interrompere il suo giro di concerti per problemi alle corde vocali.

Nella suggestiva cornice del Parco Germia Dua Lipa ha testimoniato un dato incontrovertibile: che quella di Mahmood ormai è musica di caratura internazionale.