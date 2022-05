Dua Lipa visita gli Uffizi di Firenze accompagnata dal direttore Eike Schmidt

La cantante si è concessa una giornata di vacanza dopo i concerti di Milano e Firenze per ammirare i capolavori del museo fiorentino.

Dopo i concerti di Milano e Bologna, la regina del pop Dua Lipa si è concessa una giornata di vacanza a Firenze, dove ha visitato la Galleria degli Uffizi, che non aveva mai avuto l’occasione di vedere.

Dua Lipa agli Uffizi di Firenze accompagnata dal direttore Eike Schmidt

La cantante ha potuto ammirare i capolavori del museo in un tour completo di due ore e mezza, visitando ogni singola sala accompagnata da alcuni amici e dal direttore Eike Schmidt, che ha guidato il gruppo alla scoperta delle meraviglie della Galleria.

La cantante incantata dai capolavori del museo

Dua Lipa, come spiegato in una nota, è rimasta incantata dalla bellezza concentrata nel museo, apprezzando in modo particolare non solo i dipinti, ma anche le grottesche dei soffitti del secondo piano e le mappe murali presenti nel Terrazzo delle carte geografiche.

Agli Uffizi collezioni uniche di pitture e sculture

La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più conosciuti al mondo grazie alle sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture datate tra il Medioevo e l’età moderna. Di particolare valore è la raccolta di dipinti del Trecento e del Rinascimento, che contiene diversi capolavori che hanno fatto la storia dell’arte.