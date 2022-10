“Duality” il genio di Dardust diviso tra piano solo e elettronica

Milano, 26 ott. (askanews) – Un’opera potente, complessa e di grande spessore musicale. Esce “Duality”, il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa. Un doppio album contenente 20 tracce.

“E’ un lavoro lungo durato due anni diviso in due emisferi, come gli emisferi del nostro cervello, ho messo la mia passione per la psicologia, avendo una laurea ogni tanto la faccio fruttare. L’emisfero destro è quello che ho chiamato il poeta, è fluido emozionale e al quale ho dedicato la scrittura del piano solo, che sono delle tracce nate direttamente dal cuore senza l’intervento della parte sinistra che è quella più razionale, matematica, logica, deduttiva a quale è stata affidata la zona electro.

Per la prima volta in questo album questi due mondi pianoforte ed elettronica non si incontrano e sono assulutamente indipendenti. Per trovare un nuovo senso di me sono andato proprio agli estremi di queste due anime, le ho estremizzate al massimo”.

La parte in piano solo esprime la pura emozione e racconta la ciclicità della vita attraverso le stagioni. Il lato elettronico simboleggia “l’ingegnere” che vive nell’artista.

“Paradossalmente la dualità, da una parte è una risorsa, perchè se uno ha delle sfaccettature è bello indagarle, esprimerle e non reprimerle, dall’altro è un limite che mi sono posto io”.

Apprezzatissimo producer di molti artisti di successo, in questo momento l’instancabile Dardust si vuole concentrare di più sulla scrittura, innovativa e rivoluzionaria.

“Fare un disco controtendenza, strumentale da musicista ma anche da performer elettronico è un atteggiamento meno conservatore e più progressista e questo vuol dire tanto su come la vedo sullo stato attuale”.

Dardust tornerà dal vivo nel 2023 con Duality tour, con la divisione piano solo ed elettronica, per un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari.

“Cerco sempre di dare tanto valore e di parlare con tutti, di rispondere a tutti e di creare un legame, a questo tengo molto”.