Dubai, "mercato immobliare strategico per investitori italiani"

Dubai, 9 dic. (askanews) – Un mercato immobiliare strategico per gli investitori globali e anche per quelli italiani: così si presenta oggi Dubai ai professionisti del Real Estate. “Il mercato immobiliare degli Emirati Arabi Uniti e in particolare quello di Dubai – ha spiegato ad askanews Alessandro Console, esperto di Real Estate per il Dubai Hub for Made in Italy – gioca senza dubbio un ruolo di primo piano per gli investitori globali, questo grazie alla sua combinazione di stabilità economica, visione ambiziosa e politiche decisamente favorevoli agli investimenti stranieri. Dubai infatti si distingue per l’impegno continuo verso l’innovazione e la crescita di infrastrutture all’avanguardia”.

Ma quail sono gli aspetti più interessanti per gli investitori? “A differenza di molte altre capitali del mondo – ci a risposto l’esperto – Dubai offre incentivi come l’assenza di imposte sugli immobili, un ambiente di business aperto e una visione di lungo termine per lo sviluppo urbano. Tutto questo la rende ideale per chi cerca investimenti a medio e lungo termine con prospettive di crescita solide e promettenti”.

In questo contesto ‘Italia si posiziona come il terzo Paese investitore a Dubai. “Noi italiani, con il nostro spirito imprenditoriale – ha concluso Alessandro Console – troviamo qui un ambiente che premia l’innovazione e la qualità. Inoltre, settori come l’ospitalità, il design e la tecnologia, in cui l’Italia eccelle, trovano a Dubai un territorio fertile per crescere. Chi ha visitato la città avrà notato che c’è molta italianità a Dubai e credo che nei prossimi anni il coinvolgimento italiano a Dubai continuerà a crescere, non solo grazie ai capitali investiti nell’immobiliare, ma anche grazie a nuove partnership e a una nuova crescente apertura verso l’innovazione sostenibile”.

Per questo, grazie al clima si stabilità, alla crescita e all’attitudine alla collaborazione internazionale, si prevede che la presenza italiana a Dubai sia destinata a crescere rapidamente.