I tre fratelli, due di 8 e una di 18 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Il colpevole è stato arrestato.

A Dublino, nella notte tra domenica 4 settembre e lunedì 5, i tre fratelli: Lisa Cash, Christy e Chelsea Cawley, venivano uccisi presso la loro abitazione di Tallaght, Dublino. I bambini avevano 8 anni, la ragazza appena 18. Il killer è un 20enne che, introdottosi in casa, ha sparato alle vittime.

Individuato, è sato arrestato dalle autorità.

Dublino, 20enne entra in casa dalla finestra e uccide tre fratelli: il caso

Secondo la ricostruzione, la madre dei ragazzi si trovava in casa in quel momento ma non è rimasta ferita durante la sparatoria. La donna, in evidente stato di shock per lo spettacolo a cui ha assistito, è stata portata in ospedale per ricevere le cure adeguate del caso.

Durante la sparatoria, anche un’altra vittima sarebbe rimasta coinvolta: l’altro fratello di 14 anni che, fortunatamente, è stato salvato e affidato alle cure dei medici.

Il giovane ha raccontato alle autorità che si era affacciato dopo aver sentito alcuni spari nel corso delle prime ore della mattina.

La sua testimonianza si rivelerà preziosa per far chiarezza su cosa sia realmente accaduto quella notte.

Il 20enne responsabile della mattanza è stato arrestato per delitto e non ha ancora fornito un movente per l’omicidio. Secondo gli inquirenti conosceva la madre dei ragazzi uccisi e, perciò, avrebbe agito per vendicarsi in qualche modo.

Il killer, fatto il suo ingresso da una delle finestre delle camere da letto, è riuscito ad introdursi facilmente in casa.

La paura dei vicini del quartiere

Nel quartiere dove è avvenuto il fatto, gli agenti sono intervenuti sollecitati dai residenti della zona. Si sono dimostrati sconvolti. Alcuni poliziotti hanno dichiarato: “Si tratta di un trauma, ci stiamo asscurando di poter fornire il supporto ideale ai cittadini e ai familiari delle 3 vittime.

Le persone non vogliono neanche uscire più di casa”.

La villetta in cui ha avuto luogo l’omicidio è al momento sotto sequestro; verrà sottoposta agli accertamenti da parte della polizia scientifica che, nelle prossime ore, proverà a ricostruire la corretta dinamica dell’accaduto.