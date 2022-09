Due agenti della polizia sono stati aggrediti a coltellate da una persona armata su Haymarket, che è stata arrestata.

Due agenti di polizia sono stati aggrediti a coltellate da un uomo armato, nel centro di Londra. È stato aggredito anche un paramedico. L’aggressore è stato arrestato.

Due agenti di polizia accoltellati nel centro di Londra, uno è grave: arrestato l’aggressore

Due agenti di polizia sono stati aggrediti nel centro di Londra e uno dei due sarebbe in gravi condizioni. I due sono stati attaccati da un uomo armato di coltello, su Haymarket, nel distretto St. James’s della City of Westminster. Il sospettato dell’aggressione, come dichiarato dalla Metropolitan Police in un comunicato, è stato arrestato per lesioni personali gravi ed è sospettato di aver anche “aggredito un paramedico” a Leicester Square.

Scotland Yard ha escluso che si tratti di un’azione terroristica.

Il commento del sindaco

“Questo attacco agli agenti di polizia in servizio a Soho durante la notte è assolutamente spaventoso. Gli ufficiali coraggiosi stavano facendo il loro dovere e assistevano il pubblico in questo momento importante per il nostro paese. I miei pensieri e le mie preghiere sono con loro, i loro cari e i colleghi di polizia dopo questo vergognoso attacco” ha commentato il sindaco di Londra, Sadiq Khan.

L’aggressione è avvenuta mentre la polizia stava aumentando la sicurezza in vista del funerale della Regina Elisabetta.