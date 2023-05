Due allievi di Amici contagiati dal Covid: ecco chi sono

La semifinale non sarebbe a rischio malgrado due allievi di Amici pare siano contagiati dal Covid: ecco per quali motivi

Non certo un “cluster” ma di sicuro una situazione da tenere bene d’occhio di un punto di vista medico: due degli allievi di Amici sono stati contagiati dal Covid: ecco chi sono. Negli ultimi giorni il coronavirus ha bussato alle porte della Casetta allarmando la produzione. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con questa scomoda situazione nei giorni scorsi, con il Covid-19 che ha innescato due contagi.

Due allievi di Amici contagiati dal Covid

E secondo alcuni media anche “facendo scattare l’allarme su un possibile slittamento della semifinale prevista per sabato 6 maggio”. Il primo dato è in ordine alle scadenza del programma, per cui la finale di Amici andrà invece in onda domenica 14 maggio per evitare di andare allo scontro il giorno prima con l’Eurovision Song Contest. Si, ma chi ha contratto il virus? I media citano Amedeo Venza, “esperto di gossip e retroscena tv”, che nelle scorse ore ha riferito assumendosene la responsabilità che i due allievi contagiati pare siano Mattia Zenzola e Maddalena Svevi.

Perché è improbabile che slitti la semifinale

I due starebbero bene, compatibilmente con i sintomi influenzali canonici e sono in attesa di negativizzarsi. E la semifinale è dunque a rischio? Pare di no, la produzione non ha ancora emesso comunicati ufficiale ma è altamente improbabile un rinvio della puntata del 6 maggio. Soprattutto perché è decisamente probabile che per quella data i due allievi possano essersi negativizzati.