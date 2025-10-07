Due anni dal 7 ottobre, commemorazione sul sito del festival Nova

Roma, 7 ott. (askanews) – Eventi commemorativi in Israele per celebrare il secondo anniversario delle stragi del 7 ottobre 2023. Amici e familiari delle vittime si raccolgono sul sito del festival Nova e in altri luoghi simbolici per ricordare i loro cari.

Nelle immagini un momento di raccoglimento sul sito del festival musicale nel deserto che fu preso d’assalto.

Due anni fa, al termine della festa ebraica di Sukkot, i miliziani guidati da Hamas lanciarono un massiccio attacco contro Israele, rendendolo il giorno più sanguinoso nella storia dello stato ebraico. Violarono il confine tra Gaza e Israele, assaltando le comunità israeliane meridionali e il festival musicale nel deserto con colpi di arma da fuoco, razzi e granate. Nell’attacco furono uccise 1.219 persone, in maggior parte civili, secondo un conteggio basato sui dati ufficiali israeliani. I militanti presero inoltre in ostaggio 251 persone a Gaza, di cui 47 sono ancora nelle mani di Hamas: 25 di loro, secondo l’esercito israeliano, sono morte.