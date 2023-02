Due auto in fiamme in poche ore a Lecce: indagini in corso

Due auto in fiamme in poche ore a Lecce: indagini in corso

Due auto in fiamme in poche ore a Lecce: indagini in corso

A Salve e Capranica veicoli carbonizzati e verifiche degli operanti, due auto in fiamme in poche ore a Lecce: indagini in corso sugli inneschi

Paura in Puglia, dove due auto vanno in fiamme in poche ore a Lecce: indagini in corso per due roghi differenti che forse hanno avuto una sola causa che non sarebbe comunque da ricondursi al dolo.

I due incendi nel Salento hanno messo in moto le unità del 115, nel primo caso a Salve. Lì ed intorno alle 2 della notte una squadra dei vigili del fuoco di Tricase è infatti intervenuta lungo via Carlo del Prete.

Due auto in fiamme in poche ore

A fuoco ci stava andando una “vecchia Renault Modus intestata a un odontoiatra del posto”. Le fiamme sono divampate violente ed hanno divorato la carrozzeria del veicolo.

Purtroppo, come informa Lecceprima, “l’irraggiamento termico ha purtroppo anche provocato conseguenze agli ingressi dell’abitazione”. Il team del 115 ha comunque domato l’incendio ed impedito ulteriori danni a persone o strutture.

Gli accertamenti dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco hanno avviato accertamenti in ordine alle cause e da quanto si apprende pare che siano da ricondurre ad un problema di natura elettrica. I carabinieri della compagnia di Tricase e i colleghi della stazione locale hanno avviato accertamenti a margine.

Nel secondo caso un’altra vettura è andata a fuoco lungo la via provinciale che collega Caprarica di Lecce a Martano: in quel caso a pare sempre per motivi accidentali si è incendiata una Fiato Punto.