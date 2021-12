Due comunità in lutto per la morte del 41enne Don Alfonso De Cristofaro: la malattia, il ricovero e poi la telefonata di Papa Francesco ad ottobre

Due comunità in lutto per la morte del 41enne Don Alfonso De Cristofaro, amato sacerdote ucciso da una malattia grave: le comunità di Sparanise e Riardo piangono il figlio di una terra che, in provincia di Caserta, ha molto bisogno di spiriti buoni come quello di don Alfonso.

Il sacerdote scomparso era originario di Sparanise ma era anche il parroco di Santa Maria a Silice di Riardo.

Don Alfonso De Cristofaro torna alla casa del Padre: la telefonata di Papa Francesco

I media locali spiegano che a settembre Don Alfonso era stato costretto ad un ricovero urgente e che ad ottobre aveva ricevuto anche la telefonata di Papa Francesco. Il Pontefice lo aveva spronato a tenere duro, dandogli la forza di combattere per altre settimane contro la malattia.

La diocesi ha emesso un comunicato, in cui “il Vescovo, unito al Presbiterio della nostra Diocesi, invita alla preghiera in suffragio dell’anima del nostro fratello don Alfonso De Cristofaro che ha prematuramente concluso la sua esistenza terrena ed è ritornato alla casa del Padre”.

Il cordoglio del sindaco per la morte di Don Alfonso De Cristofaro

Dal canto suo in sindaco di Riardo Armando Fusco gli ha fatto eco con una lunga nota di cordoglio: “A nome personale, dell’Amministrazione comunale ed interpretando i sentimenti di ogni Riardese in questo doloroso momento esprimo profondo cordoglio alla famiglia di Don Alfonso e vicinanza a S.E.

il Vescovo della Diocesi di Calvi-Teano, al Consiglio presbiterale dei parroci ed ai religiosi tutti”. E ancora: “Don Alfonso nel suo breve cammino terreno ha dedicato la vita alla propria comunità e nel suo ministero sacerdotale un ruolo centrale lo hanno avuto i giovani, che egli ha saputo valorizzare, attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro e di preghiera”.

“La sua luce resterà fra noi”: il commiato a Don Alfonso De Cristofaro

Poi, in mesta chiosa: “La luce di don Alfonso, spenta agli occhi del mondo, rimarrà nella nostra Comunità grazie al ricordo del suo impegno. Invochiamo il Signore misericordioso, che al suo servo Alfonso, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, ha affidato la divulgazione della Parola e la somministrazione dei Sacramenti, affinché gli doni la gioia di esultare per sempre nella liturgia del Cielo”.