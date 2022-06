Il duplice omicidio in via Roccamena nella frazione di Pennisi, due cugini uccisi in un fondo agricolo ad Acireale e poi coperti da rami tagliati

Sangue in Sicilia, dove nella notte due cugini sono stati uccisi in un fondo agricolo ad Acireale e poi coperti da rami tagliati. Secondo gli inquirenti di Catania Vito e Virgilio Cunsolo, cugini di Librino di 30 e 29 anni, forse sono sorpresi intenti a rubare agrumi ma la pista per ora non trova conferme.

La zona è comunque video sorvegliata e il “giallo” dovrebbe essere prossimo alla risoluzione già nella giornata di oggi. Ad ogni modo il duplice omicidio è accaduto in via Roccamena, nella frazione di Pennisi.

Due cugini uccisi in un fondo agricolo

Sembra che le due vittime siano state centrate da distanza ravvicinata e che i due corpi siano poi stati coperti con alcuni rami tagliati o secchi a terra. I media spiegano che i familiari delle due vittime non avevano loro notizie e dopo alcuni vani tentativi ai cellulari erano andati a cercarli esattamente a Pennisi.

La procura di Catania ha aperto intanto un fascicolo d’uffico per duplice omicidio ed occultamento di cadavere.

Le indagini dei carabinieri di Catania

Ad operare nelle delicate indagini i carabinieri della compagnia di Acireale, quelli del comando provinciale di Catania e la sezione Sis del nucleo investigativo. Sul posto anche pattuglia della polizia del commissariato di Acireale ed una squadra dei Vigili del Fuoco. I rilievi medico legali sono andati avanti per ore mentre intorno al luogo del crimine si radunava una piccola folla di giornalisti ed astanti.