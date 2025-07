Due decenni di inganno: madre e figlio incassano pensioni post mortem

Diciamoci la verità: la storia di quella madre e del suo figlio che per oltre vent’anni hanno incassato la pensione di una defunta è l’ennesima dimostrazione di come il nostro sistema possa essere ingannato. Con una furbizia che rasenta il cinismo, i due sono riusciti a percepire mensilmente somme che non avrebbero mai dovuto vedere, grazie a un conto corrente cointestato e a un documento d’identità falsificato.

La realtà è meno politically correct: ci troviamo di fronte a una truffa aggravata ai danni dello Stato, un fatto che mette in luce le lacune di un sistema che, evidentemente, ha bisogno di una revisione profonda.

Un inganno che dura decenni

La vicenda si dipana come un romanzo giallo: la defunta, deceduta nel marzo del 2005, ha lasciato dietro di sé una scia di euro, ben 400mila, incassati senza alcun scrupolo. Ma come è stato possibile? La risposta si trova nell’assenza di comunicazione della morte alla banca e nell’utilizzo di documenti falsi, che hanno permesso di continuare a fruire dei fondi. La denuncia è scattata a Milano, e le indagini hanno rivelato che i due indagati non si sono limitati a incassare: hanno anche falsificato la documentazione necessaria per giustificare le operazioni, un reato che, in un contesto di controlli sempre più serrati, sembra quasi un atto di sfida nei confronti delle istituzioni.

Questa non è una storia isolata. Secondo i dati dell’INPS, solo nell’anno scorso si sono registrati oltre 3.000 casi di frode legati a pensioni, un numero che fa riflettere. Non stiamo parlando di piccole somme, ma di un danno erariale che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Questi dati suggeriscono un problema sistemico: il nostro sistema di controllo è davvero efficace, oppure ci troviamo di fronte a una rete di frodi ben più ampia?

Un’analisi scomoda

La truffa di madre e figlio ci offre un’importante opportunità di riflessione. Quanto è affidabile il sistema che ci tutela? L’INPS ha avviato delle indagini e, come riferito, è riuscita a recuperare parte di quanto indebitamente percepito, ma non possiamo fare a meno di chiederci: e il resto? Cosa accade a quei fondi che non vengono recuperati? E soprattutto, quali misure vengono adottate per prevenire simili episodi in futuro?

La realtà è che ogni frode scoperta è solo la punta dell’iceberg. La maggior parte delle truffe resta nell’ombra, alimentata da un sistema che permette, o addirittura incoraggia, comportamenti scorretti. L’uso di documenti falsificati, che ha permesso ai due indagati di proseguire nei loro furti per due decenni, è un chiaro segnale di un fallimento nelle procedure di verifica e controllo. Se la burocrazia non riesce a tenere il passo, chi ci proteggerà dai furti di Stato?

Conclusione e invito alla riflessione

In conclusione, la storia di questa frode pensionistica è un campanello d’allarme. Non si tratta solo di un episodio di disonestà, ma di un sintomo di un sistema malato. La domanda che dobbiamo porci è: come possiamo garantire che simili situazioni non si ripetano? È arrivato il momento di alzare la voce e chiedere un cambiamento reale, perché finché ci sarà silenzio, ci saranno sempre più truffatori pronti a sfruttare le falle del sistema.

Invito tutti a riflettere: siamo davvero sicuri che le nostre istituzioni siano in grado di tutelarci? O è solo una questione di tempo prima che un’altra frode venga alla luce? La verità è che il re è nudo, e ve lo dico io: senza un cambio di mentalità e di procedure, saremo sempre a rischio di ulteriori inganni.