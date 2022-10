Solo una lunga trattativa ha evitato il peggio: due detenuti prendono in ostaggio due agenti ad Avellino e il sindacato insorge sulle condizioni

Arriva dalla Campania la notizie di due detenuti che prendono in ostaggio due agenti ad Avellino, tutto questo con una rissa nell’istituto fra i reclusi in isolamento e momenti di tensione altissima secondo il Sappe che ha denunciato l’ennesima situazione estrema in un istituto detentivo italiano.

Momenti che la stessa Ansa ha definito di “alta tensione”, quelli che si sono vissuti nel carcere di Avellino dove venerdì “due agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio da due detenuti e uno è salito sul tetto della casa circondariale minacciando di lanciarsi nel vuoto”.

Detenuti prendono in ostaggio due agenti

Nello stesso momento e secondo il resoconto del sindacato di polizia, “una rissa è scoppiata tra i reclusi nel reparto di isolamento”.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha denunciato il fatto con toni allarmati: il sindacato autonomo degli agenti penitenziari sostiene e ritiene che “il carcere di Avellino è diventata una polveriera pronta ad esplodere“.

Lamette da barba per fare coltelli

E Maria Anna Argenio, vice segretaria regionale del Sappe in servizio nel carcere di Secondigliano, ha illustrato i fatti: “Intorno alle dieci di ieri mattina due detenuti di origine pugliese e campana che stanno scontando una condanna passata in giudicato per spaccio di droga, hanno preso in ostaggio due agenti minacciandoli con coltelli rudimentali ricavati da lamette da barba e si sono barricati all’interno del reparto di isolamento”.

E ancora: “È seguita una trattativa al termine della quale altri agenti in servizio sono riusciti ad entrare all’interno del reparto e a liberare i colleghi. Nessuno è rimasto ferito”.