Due escursionisti scivolano in un canale delle Piccole Dolomiti: morto un 26enne, l’amica è grave

Un escursione sulle Piccole Dolomiti si trasforma in tragedia. Due giovani scivolano in un canale e uno dei due perde la vita. Immediati i soccorsi

Una tragedia è avvenuta sulle Piccole Dolomiti oggi, 16 marzo 2023: due escursionisti scivolano in un canale e fanno un volo di circa 100 metri. Inutili i soccorsi per uno dei due, che è morto sul colpo. Ricoverata in condizioni gravi l’amica della vittima.

Lui era un 26enne di Schio, provincia di Vicenza, lei una 25enne di Piovene Rocchette, sempre in provincia di Vicenza. Stavano facendo un’escursione sulle Piccole Dolomiti, quando nel Vaio dell’acqua, Catena delle Tre Croci, sono precipitati nel nulla per un centinaio di metri. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento. Il punto preciso in cui si è verificato l’incidente è la strettoia dove il Vaio Battisti si interseca con il Vaio dell’acqua.

I soccorsi

Come si legge sull’Adnkronos, a soccorrere i due giovani è stata l’equipe medica e tecnica dell’elisoccorso di Verona, a cui si è aggiunto il soccorso alpino di Recoaro – Valdagno. Il primo a ricevere cure mediche è stato il 26enne che era apparso molto grave. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il suo decesso. Discorso diverso invece per la 25enne che ha presentato diversi traumi. La ragazza, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso in gravi condizioni.