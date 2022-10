Due fratelli morti in due diversi incidenti stradali a pochi giorni l’uno dall’altro

Ivan e Nicola Spanu sono morti a pochi giorni di distanza in due incidenti diversi, uno in moto e uno in macchina.

Un destino terribile quello dei due fratelli Ivan e Nicola Spanu, di 47 e 38 anni. I due sono morti in due incidenti diversi, uno in moto e uno in macchina, a pochi giorni di distanza.

Ivan Spanu morto in un incidente in moto

Ivan Spanu, 47enne originario di Cabras, in provincia di Oristano, ha perso la vita domenica 16 ottobre in un terribile incidente in moto, sulla strada provinciale 44. Stava partecipando a un motoraduno in sella alla sua Kawasaki quando, per cause da accertare, ha sbandato ed è uscito fuori strada, finendo contro il guard-rail. I tentativi dei soccorritori di rianimarlo purtroppo non sono serviti a nulla. L’operaio è deceduto sul colpo, sotto gli occhi degli amici che stavano partecipando insieme a lui al raduno.

L’uomo lascia la moglie e un figlio. L’uomo è morto due settimane dopo suo fratello, Nicola Spanu, anche lui coinvolto in un terribile incidente stradale.

L’incidente del fratello è avvenuto due settimane prima

Nicola Spanu, musicista di 38 anni, si è schiantato contro un albero sulla strada per Torre Grande nella giornata del 2 ottobre. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, lo schianto potrebbe essere dovuto all’alta velocità o ad un momento di distrazione.

L’auto di Nicola Spanu si è ribaltata, per poi finire la sua corsa contro un albero. La comunità di Cabras si è stretta intorno alla famiglia dei due fratelli morti a pochi giorni di distanza. Il pensiero va alla moglie e al figlio dell’operaio di 47 anni e ai parenti del 38enne. I due erano legati da un forte legame e da grande affetto e trascorrevano molto tempo insieme, condividendo anche le loro passioni.