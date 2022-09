Due fratelli si incontrano per la prima volta dopo 81 anni grazie al web

Un uomo e una donna scoprono di essere fratelli e ad 81 anni lui si mette in viaggio per incontrarla: riabbraccerà anche gli altri fratelli

John Ellis, un inglese di 81 anni, avrebbe viaggiato per 18 ore fino a Las Vegas, per incontrare una – fino ad allora – perfetta sconosciuta: sua sorella.

Una storia da non credere: due fratelli si incontrano dopo 81 anni

È la BBC a raccontare la bellissima storia di John Ellis, un anziano signore di North Walsham che, cresciuto in un orfanotrofio, pensava da sempre di essere figlio unico: scoprirà di sbagliarsi.

Nel marzo dello scorso anno viene a conoscenza, infatti, di avere quattro fratelli minori e una sorella.

A farli incontrare un sito web che ricostruisce gli alberi genealogici

Ecco perché, all’età di 81 anni, decide di intraprendere il lungo viaggio per abbracciare la sorella Shirley Jones, di 79 anni. Con lei aveva iniziato una corrispondenza da quando era stato contattato da un sito web in grado di ricostruire, tramite particolari tecnologie, gli alberi genealogici.

Questo incontro tra fratelli? “Significa tutto!”

Quando è stato chiesto loro cosa significasse l’incontro, entrambi hanno risposto: “Tutto!”. Il signor Ellis è stato accolto all’aeroporto di Las Vegas dalla sorella, che l’ha abbracciatao appena l’ha visto, dicendo che aspettava questo momento da tutta la vita. La donna era accompagnata dalla figlia, che ha salutato lo zio dicendo: “Ciao, Zio John”.

Ritrovato il fratello perduto

Risaliva solo a sei mesi prima la scoperta di Shirley Jones di essere la sorella di John Ellis.

Erano stati i fratelli della donna a contattare il sito per la ricostruzione degli alberi genealogici. Poche settimane dopo, ricevono una risposta in cui si affermava che avevano effettivamente un fratello, John Ellis, che viveva nel Regno Unito ed era stato collocato in un orfanotrofio per molto tempo.

Dopo aver incontrato la sorella, Ellis si è recato a Nuneaton, nelle Midlands, per incontrare gli altri fratelli.