Due incidenti mortali a Roma e due vittime a Boccea ed alla Magliana

Un'auto che ne centra altre due ed uno scooter che impatta contro un veicolo: incidenti mortali a Roma e due vittime a Boccea ed alla Magliana

Due incidenti mortali si sono verificati a Roma nella stessa notte, quella a cavallo fra il 31 maggio ed il primo giugno, le due vittime hanno perso la vita a Boccea ed alla Magliana. I media spiegano che Natasha Cruciani del 1987 e Luca Beltrano, classe 1971, sono deceduti sulla strada in circostanze diverse ma la stessa notte.

La donna si trovava in auto assieme alla figlia di quindici anni che è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma.

Due incidenti mortali a Roma in una notte maledetta

Natasha invece è morta dopo un trasporto urgente all’Aurelia Hospital. Luca Beltrano è morto invece in uno scontro tra auto e moto a Magliana: l’uomo, classe 1971, è deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Entrambi erano residenti a Roma.

La Polizia locale di Roma Capitale ha effettuato i rilievi in entrambe le circostanze di quella notte maledetta.

Ecco come sono morti Natasha e Luca

Pare che la Cruciani fosse a bordo della sua Toyota Yaris con la figlia adolescente quando la vettura si è scontrata con altre due auto prima di ribaltarsi in via Boccea. L’incidente è avvenuto verso l’una di notte. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre quattro persone, di cui una donna ferita e risultata essere in gravi condizioni.

Luca Beltrano è morto in quelle stesse ore a Magliana dopo un urto violentissimo fra auto e il suo scooter. I soccorritori dell’Ares 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.