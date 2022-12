Due interventi per tumore al seno ma lei diventa mamma a 39 anni

Arriva dalla provincia di Salerno la bellissima storia di una donna che si sottopone a due interventi per tumore al seno e che poi diventa mamma a 39 anni.

Rosamaria Carleo ha lottato come una leonessa e con la fecondazione in vitro ha dato alla luce Francesca. La donna di 39 anni e il marito Gerardo Citro sono felici all’ennesima potenza, come spiegano i media.

Due interventi per tumore, diventa mamma

Rosamaria aveva avuto una brutta malattia a 19 anni: le fu diagnosticato un tumore al seno per cui venne operata ma il male si ripresentò a 31 anni, con la conseguenza che la donna venne sottoposta ad un secondo intervento.

A chemio stabilita le venne perciò consigliato di congelare gli ovociti in previsione di una futura gravidanza. Per otto anni Rosamaria aveva cercato di diventare mamma ma invano, allora si è rivolta al dottor Raffaele Petta.

Il Natale prima di Natale: ecco Francesca

Ne era scaturito un percorso di i fecondazione assistita per cui “giunti alle 38 settimane di gestazione, in considerazione della impossibilità di eseguire il parto spontaneo la paziente è stata operata dalla dottoressa Annamaria Malzoni”.

Con essa il dottor Petta con l’ostetrica Silvia Mazzeo. E il 25 novembre è stato Natale un mese prima di Natale: è nata la piccola Francesca, con un peso di kg. 2,980.