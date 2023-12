Due mesi di guerra, i palestinesi sfollati: i più duri mai vissuti

Roma, 7 dic. (askanews) – Sono passati due mesi dal 7 ottobre, da quando è iniziata l’offensiva di Israele contro Hamas in risposta agli attacchi del gruppo estremista con centinaia di vittime e decine di ostaggi rapiti.

Le forze israeliane stanno concentrando le operazioni a Sud della Striscia di Gaza dove si ritiene si nasconda una sospetta mente di Hamas e stanno spingendo i civili già sfollati a fuggire di nuovo. I palestinesi sono sconfortati. “Stiamo soffrendo da due mesi di guerra, siamo stati sfollati dal campo di Shati a Sud e la situazione peggiora ogni giorno, non ci sono beni di prima necessità e non c’è una soluzione politica all’orizzonte”. “Due mesi in strada, spostandoci da un posto all’altro, da una parte all’altra. Sono stati i due mesi più duri che abbiamo vissuto nella nostra vita, e abbiamo perso molto in questi due mesi, dai nostri soldi, ai nostri figli, a noi stessi. All’inizio del terzo mese, arrivati a Rafah, ci stiamo spostando da un posto all’altro, nella zona di Khan Younis.

“Stiamo morendo qui, senza nemmeno bisogno di razzi e bombardamenti, siamo già morti, morti di fame, morti di sfollamento. Volete fare un altro sfollamento? Dal 1948 a oggi abbiamo vissuto nello sfollamento, nelle guerre e nei bombardamenti, cosa volete ancora? Cosa volete dal popolo palestinese?”.