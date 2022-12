Due morti e quattro feriti in un terribile incidente stradale nel Brindisino

Due morti e quattro feriti in un terribile incidente stradale nel Brindisino che si è verificato all'artezza di Tuturano, il pm dispone il sequestro

Tragedia della strada in Puglia e bilancio di due morti e quattro feriti in un terribile incidente stradale nel Brindisino avvenuto nella serata del 16 dicembre.

Lo schianto è avvenuto fra due vetture lungo la statale che conduce a San Pietro Vernotico e il sinistro si è verificato poco fa sulla provinciale Brindisi- San Pietro Vernotico, all’altezza di Tuturano.

Incidente stradale, due morti e quattro feriti

Le ultime notizie prima degli aggiornamenti del mattino dicono che ci sarebbero due morti, due feriti in condizioni gravissime e due feriti non in pericolo di vita trasportati al “Perrino” di Brindisi dai mezzi di soccorso del 118 accorsi a razzo sul posto.

Le vetture coinvolte in quel tremendo scontro frontale sono una Ford Fiesta ed una Focus, mentre una terza auto, una Peugeot, sarebbe andata a schiantarsi contro il guard rail lasciando illesi gli occupanti.

I soccorsi e i rilievi: morto un 18enne

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. Purtroppo tra le vittime figura un 18enne residente a San Pietro Vernotico, due suoi amici invece sono in condizioni molto gravi in ospedale: entrambi hanno poco più di 20 anni.

La seconda vittima era un 32enne del Ghana che viaggiava sulla seconda autovettura. Da quanto si apprende il magistrato, dopo la relazione della polizia, ha disposto il sequestro dei tre veicoli.