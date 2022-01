Due poliziotti di 24 e 29 anni uccisi in Germania durante un controllo: killer in fuga

Due poliziotti, di 24 e 29 anni, sono stati uccisi in Germania durante un controllo a Kusel. I killer sono in fuga e la dinamica non è chiara.

Due poliziotti di 24 e 29 anni uccisi in Germania durante un controllo

Hanno effettuato un semplice controllo di routine, che è finito in tragedia. Due agenti della polizia, un uomo di 29 anni e una donna di 24, sono stati brutalmente uccisi a colpi di arma da fuoco a Kusel, in Renania Palatinato, in Germania. I due sono riusciti ad avvisare via radio la centrale, spiegando di essere rimasti feriti, ma purtroppo quando sono arrivati i rinforzi sul luogo della sparatoria per loro non c’era più nulla da fare.

La dinamica dei fatti non è chiara

La dinamica dei fatti al momento non è chiara. Gli autori del duplice omicidio sono attualmente in fuga e uno dei due è sicuramente armato. L’area del delitto è completamente blindata. Secondo quanto scrive la Bild, i due poliziotti avrebbero mandato un messaggio ai colleghi prima di morire. “Ci stanno saprando addosso” sono riusciti a dire via radio, avvisando la centrale di polizia. Dopo quel messaggio la comunicazione si è interrotta.

I killer potrebbero essere bracconieri

La polizia si è immediatamente recata sulla scena del crimine, ma purtroppo la poliziotta era già morta e il suo collega è deceduto poco dopo. Il quotidiano ha riportato anche un primo messaggio inviato dagli agenti, in cui spiegavano di aver trovato della selvaggina morta nel cofano dell’auto che avevano appena fermato. A sparare potrebbero essere stati dei bracconieri.