Due ragazze tragicamente perdono la vita in un incidente a Brivio: ecco cosa è successo

Due ragazze di 21 anni hanno tragicamente perso la vita in un incidente a Brivio, lasciando la comunità locale in profondo lutto. La terza amica coinvolta nell'incidente è rimasta illesa, ma si trova in uno stato di shock.

Nella serata di venerdì 20 settembre, la comunità di Brivio, in provincia di Lecco, è stata colpita da un tragico incidente che ha causato la morte di due giovani ragazze. Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe di 21 anni, stavano percorrendo a piedi una strada provinciale quando sono state investite da un furgone.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22, nelle immediate vicinanze di una palestra comunale, mentre le ragazze si dirigevano verso una festa del paese, caratterizzata da un concerto molto atteso.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, le tre amiche, di cui una di 20 anni è rimasta illesa, avevano appena lasciato la loro auto in un parcheggio vicino alla palestra. La strada, via per Airuno, è nota per la sua scarsa illuminazione e per la mancanza di marciapiedi in quel tratto, rendendo il camminare lungo la carreggiata particolarmente pericoloso. Le giovani si trovavano sul margine della strada quando, in un attimo, sono state travolte dal furgone che arrivava da dietro.

Impatto e soccorsi

Il furgone, condotto da un uomo di 34 anni di origini straniere, ha prima colpito un’auto parcheggiata per poi investire le ragazze. L’impatto è stato devastante, tanto che le vittime sono state sbalzate a diversi metri di distanza. Purtroppo, una delle due giovani è deceduta sul colpo, mentre l’altra ha perso la vita poco dopo, nonostante i tentativi di soccorso tempestivi. La terza amica, pur non avendo subito ferite fisiche, è rimasta profondamente traumatizzata dall’accaduto.

Reazioni della comunità

La notizia della tragedia ha suscitato un profondo dolore tra i residenti di Brivio, che si sono immediatamente uniti in un gesto di solidarietà verso le famiglie delle vittime. Il sindaco ha commentato l’accaduto, esprimendo il suo sgomento e dichiarando il lutto per la comunità. In segno di rispetto, gli eventi previsti per il fine settimana sono stati annullati, lasciando un’atmosfera di silenzio e riflessione.

La risposta delle autorità

Dopo l’incidente, il conducente del furgone è stato prontamente arrestato dai carabinieri, i quali hanno avviato accertamenti per valutare il suo stato psicofisico al momento del sinistro. Le indagini sono attualmente in corso per determinare le esatte circostanze che hanno condotto a questo drammatico evento. La comunità attende con trepidazione risposte e giustizia per le giovani vite spezzate.

Un ricordo indelebile

Dopo la tragedia, numerosi cittadini si sono recati sul luogo dell’incidente per rendere omaggio alle due giovani, lasciando fiori e messaggi di cordoglio. I social network hanno visto un incremento di post commemorativi, in cui amici e conoscenti condividono ricordi e immagini delle ragazze, celebrando la loro vita e il loro spirito vivace. La comunità di Brivio si unisce in un abbraccio collettivo, dimostrando che, nonostante il dolore, l’amore e il ricordo delle due giovani continueranno a vivere nei cuori di chi le ha conosciute.