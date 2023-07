Fiume Po, due ragazzi dispersi: in corso le ricerche

Due ragazzi sono scomparsi a Borgo Mantovano, nei pressi del lido di Revere, mentre facevano il bagno nel fiume Po. Sono in corso le ricerche.

Due ragazzi sono scomparsi nella giornata di ieri, giovedì 13 luglio, intorno a metà pomeriggio, nel comune di Borgo Mantovano. I due si trovavano nei pressi del lido di Revere, e stavano facendo un bagno nel fiume Po, quando si sono perse le loro tracce.

Non si hanno ulteriori informazioni sulla scomparsa, ma con tutta probabilità potrebbero essere stati portati via dalla corrente del corso d’acqua. Sconosciuta ancora anche l’identità delle due vittime, di cui non si hanno notizie da quasi 24 ore.

Le operazioni di ricerca e le indagini sulla scomparsa

Le ricerche sono state condotte dai vigili del fuoco e carabinieri, e nella serata di ieri erano state sospese per via del buio. Alle prime luci dell’alba però sono riprese.

Alberto Borsari, sindaco della cittadina in provincia di Mantova e scenario della scomparsa, ha fatto sapere tramite Facebook che si tratta di due giovani di origini marocchina. Inoltre, i due si trovavano con un gruppo di amici, che sicuramente verranno ascoltati per avere maggiori dettagli.