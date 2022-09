Due ragazzi travolti da un suv mentre attraversano la strada a Carpi: lei muore, lui è grave

Mentre attraversano la strada vengono travolti: tragedia a Carpi, dove ha perso la vita una giovane ragazza. Ferito gravemente anche l'amico.

Grave incidente nella serata a Carpi, dove due giovani sono stati travolti da un suv: la ragazza è morta sul colpo, mentre l’amico è ferito gravemente.

Incidente a Carpi: due ragazzi travolti da un suv

Tragico incidente nella serata di ieri, giovedì 1 settembre, a Carpi, dove due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi sui 20 anni, sono stati investiti da un suv in zona Santa Croce.

L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle ore 19:30. Per una delle due vittime, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la ragazza è infatti morta sul colpo. Ferito gravemente anche il giovane che era con lei, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Il ragazzo avrebbe riportato un grave trauma al torace.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’elisoccorso, i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi.

Il personale sanitario ha cercato di rianimare la ragazza con il massaggio cardiaco per molto tempo, ma hanno solo potuto constatare il decesso.

La ricostruzione dell’incidente

La dinamica della tragedia è ancora frammentaria, ma secondo una primissima ricostruzione dei fatti, i due giovani stavano facendo una passeggiata e stavano attraversando la strada, molto trafficata, quando il veicolo li ha travolti.

L’auto avrebbe colpito in pieno la ragazza, deceduta sul colpo per il terribile impatto, che l’avrebbe sbalzata per metri.

Il ragazzo, anche lui urtato dalla macchina, è stato scaraventato nel fossato che costeggia la strada.