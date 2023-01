Due uomini massacrati con una spranga e chiusi in una buca: arrestato il cognato

In provincia di Viterbo due uomini vennero massacrati con una spranga e chiusi in una buca, era stato arrestato il cognato ed in queste ore è arrivata la condanna definitiva per l’autore del raid punitivo innescato dal “furto” di attrezzi agricoli.

L’uomo è stato condannato dalla Cassazione ad un anno e quattro mesi di reclusione. La procura gli contestava di aver minacciato con una pistola, picchiato e rinchiuso in una buca due suoi cognati perché a suo avviso gli avevano rubato degli attrezzi dal capannone.

Massacrati con una spranga e chiusi in una buca

La vicenda risale al 2017 quando era stato indagato, fermato e processato un 37enne viterbese e un suo collaboratore.

Lo storico dice che nel pomeriggio del 23 gennaio 2017 l’imprenditore aveva chiamato i due cognati. In azienda poi l’accusa: il 37ennbe aveva scoperto che erano stati rubati degli attrezzi e dava la colpa alla coppia. Per quel “motivo” li aveva minacciati con una pistola alla testa, poi picchiati con una spranga di ferro e chiusi in una buca. Bica sulla quale aveva fatto avanzare una ruspa per non farli uscire.

Una delle vittime ha detto in dibattimento: “Mi hanno puntato una pistola alla fronte, fatto inginocchiare e picchiato con una spranga di ferro, fino a spaccarmi la testa”.

Il racconto: la convocazione e la ritorsione

“Il titolare era convinto che fossimo stati noi a rubare gli attrezzi dal capannone. La domenica, io e mio cognato, col suo permesso, abbiamo preso in prestito una motosega, subito restituita”. E ancora: “Il giorno dopo ho scoperto che nel capannone c’era stato un furto e ho avvisato il titolare.

La sera mi ha detto di andare da lui. Pensavo volesse accordarsi per il giorno dopo”. Il racconto prosegue: “Una volta dentro abbiamo visto che c’erano altre persone. Ha iniziato a dirci che dovevamo restituire tutto quello che avevamo rubato, mentre un terzo uomo ci ha ordinato di inginocchiarci, puntandomi una pistola“.