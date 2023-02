Due viaggi e una sola mission per Meloni che vola a Stoccolma e Berlino

Due viaggi e una sola mission per Giorgia Meloni che vola a Stoccolma e Berlino.

La premier ottimizza le tappe e si prepara al summit con Olaf Scholz ed a parlare di migranti soprattutto con la Svezia. Il dato è che venerdì prossimo meloni è attesa in mattinata a Stoccolma. A seguire, nel pomeriggio poi, Meloni sarà a Berlino.

In quella sede dovrà incontrare il cancelliere tedesco Olaf Scholz. E come rileva giustamente Adn Kronos si tratta di due step che precedono i poco il Consiglio straordinario europeo del 9 e 10 febbraio.

Qualcuno non esclude che prima dello stesso la Meloni possa concedersi un veloce briefing parigino ma per ora non ci sono conferme.

Ecco i temi caldi: migranti e fondi europei

Ma quali sono i temi caldi che tracciano le rotte europee della premier? Una è quella sui migranti e l’altra è quella relativa ad un nuovo fondo Ue ed all’allentamento degli aiuti di Stato. E il senso dei viaggi in Svezia e Germania della Meloni è proprio quello: oliare i rapporti con i loro leader nelle more di un imminente summit dal quale “non vuole e non può uscire con l’immagine ammaccata”.

Specie sui migranti sarà dura: l’Italia vuole cambiamenti ed accelerazioni e la Svezia vuole le cose esattamente come stanno ora.