Duello tv Scholz-Merz, per sondaggio Zdf ha vinto il cancelliere

Duello tv Scholz-Merz, per sondaggio Zdf ha vinto il cancelliere

Roma, 10 feb. (askanews) – A due settimane dalle elezioni anticipate in Germania è andato in onda sul secondo canale pubblico tedesco Zdf, il primo duello tv tra il cancelliere Olaf Scholz e lo sfidante, il candidato alla cancelleria dell’Unione Cdu-Csu Friedrich Merz. Misure sui migranti, economia, Ucraina, cannabis, cambio della politica nel Paese, tanti i temi in discussione. Tra questi anche la proposta del presidente americano Donald Trump di spostare i palestinesi dalla Striscia di Gaza.

“Uno scandalo – ha detto il leader socialdemocratico – D’altronde, è un concetto assolutamente terribile, perché ora possiamo vedere, quando il cessate il fuoco è iniziato, l’incredibile distruzione che è stata causata”, ha aggiunto, facendo appello a Egitto e Giordania e definendo “il trasferimento della popolazione inaccettabile e contrario al diritto internazionale”.

Merz sul punto si è detto d’accordo: “Condivido questa valutazione. Ma fa anche parte di tutta una serie di proposte provenienti dall’amministrazione americana che sono piuttosto irritanti. Ma dobbiamo aspettare e vedere cosa si intende davvero e come verrà attuato. Probabilmente c’è molta retorica”.

Fa discutere invece sui social un sondaggio flash del Gruppo di ricerca elettorale sulla performance nel duello televisivo, che ha visto Scholz in vantaggio con un margine di misura del 37-34%, cosa che i politici Spd hanno rilanciato a dovere.

Il leader dei liberali tedeschi, Christian Lindner(Fdp), colui che ha fatto “cadere” il governo tedesco, su X ha commentato: “Merz è rimasto insolitamente inespressivo riguardo alla svolta economica e ambivalente riguardo ai Verdi. Scholz – ha scritto l’ex ministro delle Finanze – sembra dinamico, ma disconnesso da ciò che stava realmente accadendo nel suo governo. Inoltre non ha idea dell’economia. Moderatori con preferenza per Scholz”.