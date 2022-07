Duplice omicidio oggi a Cerignola. Questa mattina, 31 luglio, sono stati trovati i corpi di due uomini, padre e figlio, nelle campagne.

Duplice omicidio a Cerignola, padre e figlio trovati morti nelle campagne

Nelle campagne del comune fantino, al confine con il comune di Manfredonia, sono stati trovati i corpi di due uomini, padre e figlio. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i vigili del fuoco, che sono stati chiamati in supporto. Per il momento non è stata svelata l’identità dei due uomini e i dettagli della vicenda sono ancora da chiarire.