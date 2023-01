Durante il funerale spuntano ballerine e musica: "Voleva lasciare il mondo come aveva vissuto"

Un addio alla vita terrena che nel Regno Unito ha fatto la storia: durante il funerale spuntano ballerine e musica per una donna che “voleva lasciare il mondo come aveva vissuto”.

Per sue volontà le esequie della 65enne di Bristol Sandie Wood diventano un flash-mob sulle note dei Queen. E lo scenario è stato spiazzante e bellissimo: una bara con dei fiori posta sotto una grande croce, la famiglia e gli amici raccolti fra i banchi e della chiesa e all’improvviso un gruppo di donne che si mette di fronte agli astanti ed inizia a cantare e ballare davanti alla bara.

Cantare cosa con quel ballo flash-mob? Another One Bites the Dust, dei Queen. E sarebbe stata proprio la donna, secondo la Bbc, a trescare con gli amici più stretti per organizzare il suo funerale in chiave rock. Se lo scopo di Sandie era stupire tutti ci è riuscita, le voleva che “non dimenticassero mai il modo in cui è andata via”.

L’esibizione-blitz delle “Flaming Feathers”

Ecco perché quelle quattro ballerine del gruppo The Flaming Feathers si sono sedute tra i banchi e poi sono balzate a ballare per onorare davanti ad un allibito sacerdote una donna morta di cancro.

Il numero ha visto anche il coinvolgimento dei presenti con applausi a tempo di musica e all’interno della carrozza funebre “una serie di scarpe col tacco alto e borsette”. Ha spiegato un amico: “Era unica nel suo genere, quindi ha lasciato questo mondo come lo viveva”.