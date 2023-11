Durante la tregua quel che resta di Gaza sono rovine spettrali

Gaza (Striscia di Gaza), 29 nov. (askanews) – Macerie dappertutto, edifici e strade distrutte, scheletri di palazzi bombardati: è ciò che resta del quartiere Sheikh Radwan della città di Gaza durante la tregua per lo scambio fra ostaggi israeliani rapiti da Hamas e detenuti palestinesi nelle carceri di Israele. Anche la moschea di Nur al-Mohamedin è stata per la maggior parte distrutta. Resiste il minareto, mentre alcuni fra i pochi bambini in città, approfittano della pausa nei bombardamenti per giocare fra le macerie.