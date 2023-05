Durigon sul ponte dello Stretto: "Se non sarà pronto per il 2032 lo farò a ...

Claudio Durigon è tornato a parlare in maniera provocatoria del ponte sullo Stretto di Messina: “Se non sarà pronto per il 2032 lo faccio a nuoto”.

Claudio Durigon: “Il ponte si farà”

Il sottosegretario al Lavoro ed esponente leghista, Claudio Durigon, ha dato un ultimatum per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina. E si è anche permesso di “scommettere” su quest’opera – che ritiene fondamentale – e sui tempi di scadenza:

«Il Ponte si farà. […] Ad inizio 2024 ci sarà la prima pietra per il Ponte sullo Stretto. E vi assicuro che se tra 9 anni, entro il 2032, non sarà ancora pronto, attraverserò lo Stretto a nuoto».

Il “decreto Ponte” e le parole di Salvini

Il decreto Ponte ha ricevuto il via libera dalla Camera, ma rimane comunque il nodo dei finanziamenti: il governo ha stimato per la sola costruzione dell’opera un budget di 13,5 miliardi di euro. Ma nel Documento di economia e finanza non c’è traccia di queste risorse, che è probabile verranno alloccate nella prossima legge di Bilancio.

Intanto, anche Salvini ha confermato la crucialità di questo progetto, ed è convinto che sarà pronto proprio per il 2032: