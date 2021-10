Duro colpo al patrimonio dei Corleonesi e dei parenti di Riina che aiutarono Provenzano: case, terreni, bani azienda e conti correnti senza riscontri

Un duro colpo al patrimonio dei Corleonesi e dei parenti di Totò Riina che aiutarono Bernardo Provenzano favorendone la latitanza, lo ha messo a segno il Tribunale di Palermo che ha confiscato beni per un valore superiore ai 4 milioni di euro con una brillante operazione del Ros dei Carabinieri.

I militari hanno effettuato una confisca da tre milioni e mezzo di euro nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano Riina.

Si tratta rispettivamente del nipote e del fratello del boss Totò Riina. Il sequestro ha riguardato anche “Saro Chiummino”, al secolo Rosario Salvatore Lo Bue, e suo figlio Leoluca. Un ulteriore provvedimento di sequestro per 600 mila euro è stato eseguito in danno di Giampiero Pitarresi, considerato il reggente della famiglia di Villabate.

Il blitz del Ros è il culmine operativo di complesse investigazioni che in corso d’opera erano già sfociate in altri sequestri: quelli dei “patrimoni illeciti acquisiti nel tempo da Salvatore Riina e da Calogero Giuseppe Lo Bue”. Attenzione, quest’ultimo era stato già condannato in via definitiva per aver favorito la latitanza di Bernardo Provenzano, morto nel 2016.

Secondo il fascicolo in questione ai Lo Bue risultavano riconducibili beni intestati fittiziamente a terzi ed acquistati in assenza di redditi leciti compatibili. La confisca ha riguardato immobili, conti correnti, libretti di risparmio, terreni e beni aziendali.