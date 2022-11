Duro colpo per Trump, Karen Bass è la prima donna sindaco di Los Angeles

Duro colpo per Trump, Karen Bass è la prima donna sindaco di Los Angeles e Joe Biden incassa un altro risultato lusinghiero in California

Un duro colpo elettorale per Donald Trump, Karen Bass è la prima donna sindaco di Los Angeles, donna democratica e candidata sostenuta da Joe Biden che ha battuto il miliardario Usa Rick Caruso sostenuto dal tycoon.

Caruso aveva dalla sua anche “star” come Elon Musk a Kim Kardashian, ma Bass ha vinto di misura in una sfida molto più dura delle attese.

Bass prima donna sindaco di Los Angeles

Caruso aveva recuperato nei sondaggi grazie anche ai 100 milioni di dollari di tasca propria messi nella campagna elettorale. Il miliardario aveva cercato il voto degli elettori rabbiosi per l’emergenza senzatetto e soprattutto per l’allarme criminalità, ma alla fine la città angeli in California è rimasta dem.

Attenzione: la vittoria di Bass arriva proprio nelle ore in cui per le elezioni di midterm sembra confermata la conquista dei Dem di Biden anche della Camera.

Con lei Joe Biden e i grandi sindacati

La Bass era forte del sostegno di Joe Biden e dei sindacati ed è riuscita a far leva sui grandi temi sociali: si tratta delle seconda persona afroamericana sindaco di Los Angeles dopo Tom Bradley, primo cittadino fra il 1973 e il 1993.

Alla neo sindaca il difficile compito di affrontare l’emergenza dei senzatetto.