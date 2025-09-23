Duterte sotto accusa grave dalla CPI per le morti nella guerra contro la droga

Rodrigo Duterte, ex presidente delle Filippine, è attualmente al centro di un’importante inchiesta internazionale. Accusato di essere un co-perpetratore indiretto in una serie di omicidi, deve ora affrontare gravi accuse da parte della Corte Penale Internazionale (CPI). Questi eventi sono legati alla sua controversa guerra contro la droga, che ha provocato numerosi decessi tra presunti spacciatori e consumatori di droga.

Le accuse della Corte Penale Internazionale

La CPI ha formalmente accusato Duterte di tre conteggi di crimini contro l’umanità, sostenendo che il suo coinvolgimento abbia portato alla morte di almeno 76 persone tra il 2013 e il 2018. Questo periodo coincide con la sua presidenza e le operazioni di repressione contro il traffico di droga, che hanno suscitato indignazione e preoccupazione a livello mondiale.

Dettagli sui crimini contestati

Le accuse specifiche riguardano eventi verificatisi durante il mandato come sindaco di Davao City e successivamente come presidente. La prima accusa concerne 19 omicidi avvenuti tra il 2013 e il 2016, mentre le altre due si focalizzano su 14 omicidi di obiettivi considerati di alto valore nel periodo 2016-2017 e su ulteriori 43 omicidi verificatisi durante operazioni di ‘bonifica’ contro presunti criminali minori tra il 2016 e il 2018.

Secondo la Corte Penale Internazionale (CPI), questi omicidi non sarebbero stati perpetrati esclusivamente dalle forze di polizia, ma anche da attori non statali, come sicari. Tali rivelazioni sollevano interrogativi sulla reale portata della responsabilità e sul valore della giustizia in un contesto caratterizzato da violenza diffusa.

La reazione di Duterte e delle autorità filippine

Dopo la pubblicazione delle accuse, la risposta di Rodrigo Duterte e dei suoi sostenitori è stata quella di considerare l’operato della Corte Penale Internazionale (CPI) come un attacco di natura politica. L’ex presidente, attualmente detenuto nei Paesi Bassi, afferma che il suo arresto sia illegale e che le accuse siano motivate da considerazioni politiche piuttosto che da fatti concreti.

Le condizioni di salute di Duterte

Un elemento che ha ulteriormente complicato la situazione è la salute di Duterte. Il suo legale, Nicholas Kaufman, ha suggerito che il suo stato di salute potrebbe non permettergli di affrontare un processo. Ha descritto Duterte come affetto da compromissione cognitiva in diverse aree, sollevando interrogativi sulla sua idoneità a partecipare al procedimento legale.

Contesto internazionale e implicazioni

Le accuse contro il presidente filippino Duterte non si limitano al territorio nazionale; riflettono infatti una crescente attenzione internazionale verso i diritti umani e la giustizia. La Corte Penale Internazionale (CPI) si trova a dover affrontare situazioni complesse, in cui le violazioni dei diritti umani risultano sistematiche. La questione riguardante Duterte potrebbe costituire un precedente significativo per futuri casi di simile gravità.

In aggiunta, la situazione di Duterte ha suscitato reazioni da parte di diversi governi e organizzazioni non governative, i quali esprimono preoccupazione per le ripercussioni legate alla violenza associata alla guerra contro la droga. Questo caso rappresenta un punto di svolta e un’opportunità per riflettere sulla necessità di proteggere i diritti umani e promuovere la giustizia.

In conclusione, le accuse rivolte a Rodrigo Duterte mettono in luce non solo le conseguenze della sua politica di repressione, ma anche la necessità di un approccio giuridico e diplomatico. Questo approccio è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti umani e per assicurare che i responsabili di crimini contro l’umanità siano chiamati a rispondere delle loro azioni.