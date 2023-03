Paulo Dybala chiede un maxi risarcimento: vuole 54 milioni dalla Juventus e la difficile storia fra la Joya e la Vecchia Signora si complica con un mare di carte bollate. Una serie di grosse questioni legali che traggono origine dal mancato rinnovo del contratto. Malgrado Dybala vesse lasciato intendere di non voler adire le vie legali contro la Juve e la lettura per cui lui vorrebbe solo “quello che gli spetta di diritto” il dato c’è tutto: si è arrivati alle carte bollate.

Dybala vuole 54 milioni dalla Juventus

In sostanza assieme agli oltre 3 milioni di arretrati che la Juventus gli deve nell’ambito della “manovra stipendi” che è in fascicolo della Figc Dybala chiede altro. Cosa? Una specie di indennizzo per i danni economici che “la Juventus gli avrebbe causato per via del mancato rinnovo contrattuale saltato definitivamente ad aprile del 2022”. Ed a quanto ammonterebbe secondo i conti dei legali de la Joya? A 54 milioni. Repubblica e Corriere della Sera spiegano che quei soldi sarebbero la differenza tra il rinnovo quinquennale alla Juventus e il triennale firmato alla Roma.

Come è stata calcolata la somma

Dybala aveva stabilito a ottobre del 2021 tutti i termini del rinnovo del suo contratto con la Juve che scadeva a giugno del 2022. Luca Ferrari, legale del calciatore, conferma l’intenzione di andare avanti e fare causa alla Juventus sia per il mancato pagamento dei 3 milioni di euro ove non arrivassero ad aprile che per i danni causati dal mancato rinnovo contrattuale.