Dyson Zone: le cuffie del futuro con purificatore d’aria

Dyson Zone sono cuffie di nuova generazione, grazie alle quali vivere un’esperienza di suono pulito, associate ad un purificatore d’aria che, seppure non progettate in era pandemica, potrebbero comunque farci comodo proprio durante questo periodo.

Per anni abbiamo sentito parlare di Dyson come una delle migliori marche al mondo e il tempo che è passato non può far altro che convincerci ulteriormente della competenza di un’azienda che, se fino a non molto tempo fa, era nota per la produzione di ventilatori, aspirapolveri e apparecchiature simili, oggi si è data anche alla produzione di cuffie, rigorosamente Bluetooth, progettate per cancellare il rumore ed offrire un’esperienza di ascolto senza precedenti, ma anche molto di più ancora.

Osservando Dyson Zone, le cuffie del futuro, e analizzandole in ogni loro singolo dettaglio, verrebbe da pensare che questa nuova generazione di cuffie sia stata progettata in era pandemica, affinché potessimo proteggerci dal contagio di Covid 19. In realtà, ed è questo, forse, l’aspetto più sconvolgente, le cuffie Dyson Zone sono state progettate nel 2016, quando nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare di ritrovarsi, di punto e in bianco, nel bel mezzo di una pandemia che speriamo di poterci mettere presto alle spalle.

Dyson Zone cuffie: modelli e benefici

Dyson, nella progettazione e realizzazione di Dyson Zone, ha voluto mettere in campo tutta la sua esperienza e tutta la sua competenza. Le cuffie di nuova generazione, infatti, pur essendo un accessorio a parte, che nulla ha a che vedere con le apparecchiature che Dyson progetta e realizza, sono state sviluppate a partire da quella tecnologia che da sempre contraddistingue le sue apparecchiature.

L’oggetto del futuro prossimo si compone di un accessorio rimovibile che, altri non è, che la versione in miniatura dei purificatori d’aria per la casa Dyson.

Questa tecnologia consente di raccogliere l’aria che attraversa i padiglioni auricolari delle cuffie e spingerla attraverso un purificatore a due stadi che utilizza mezzi elettrostatici per attirare le particelle dell’aria e mantenere il filtro pulito.

La visiera della cuffia, pur coprendo il viso, non tocca la pelle e, sebbene queste cuffie non siano state progettate per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus, possono essere utilizzate come se fossero una mascherina FFP2.

D’altra parte, ancora prima che noi potessimo abituarci alle mascherine, queste, in altre parti del mondo, erano un accessorio indispensabile per proteggersi anche dall’inquinamento!

Dyson Zone cuffie Amazon

Dyson Zone arriverà sul mercato verso la fine del 2022, secondo un calendario che sarà diverso da paese in paese. Nel frattempo, possiamo ammirare alcuni dei prototipi che l’azienda ha realizzato e, se proprio non riusciamo ad aspettare, possiamo provare ad acquistare delle cuffie, prodotte da altre aziende che, ufficialmente, offrono modelli concorrenti all’originale, direttamente su Amazon, alla migliore offerta.

Cuffie Bluetooth Wireless Con Riduzione del Rumore

Prodotte dalla Sony, marchio di garanzia e affidabilità, queste cuffie si avvicinano alle Dyson Zone per una delle caratteristiche che gli amanti della tecnologia apprezzano di più: un suono pulito, senza alcun rumore. La versatilità di questo modello rende le cuffie perfette per chi ama poter fare più cose con lo stesso oggetto. La cuffia è perfetta per ascoltare la musica, rispondere ad una telefonata e guardare un film sul computer. Si possono collegare a due dispositivi diversi, contemporaneamente, tramite bluetooth.

Cuffie Bluetooth Wireless Con Controllo Vocale Alexa

Questo modello presenta delle caratteristiche molto simili al modello precedente e, come il modello precedente, Amazon le propone in versioni differenti, che possono essere selezionate a discrezione dell’utente, durante l’acquisto del prodotto. La differenza con il modello precedente è data dalla possibilità che l’utente ha di gestire le potenzialità della cuffia tramite l’assistente vocale Google e Alexa.

Cuffie Bluetooth Wireless

Per chi desiderasse un modello che offra le stesse caratteristiche dei due modelli precedenti, che sono poi le funzionalità che più gli utenti apprezzano su questa tipologia di cuffie, ma vorrebbe spendere meno, allora, non ci resta che consigliarvi questo modello che sicuramente è destinato a superare ogni vostra aspettativa. Come per i modelli precedenti, Amazon propone questo modello in due versioni diverse, che si distinguono per il colore che le caratterizza.

