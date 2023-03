È Andrea Rossi il motociclista morto nell’incidente a Dragona

L’identità della vittima dell’incidente stradale avvenuto Mercoledì 15 Marzo a Dragona è manifesta: si tratta di Andrea Rossi. Il motociclista 34enne è deceduto a seguito di uno scontro violento con un’automobile in viale Romagnoli, sul litorale romano. Alla guida del secondo veicolo c’era un agente della polizia locale di Roma Capitale, che al momento dell’incidente non era in servizio.

Il vigile urbano è stato trasportato in ospedale al G.B. Grassi di Ostia, dove è stato sottoposto ai test necessari per verificare un’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. Nonostante i risultati non siano stati ancora resi noti dalle forze dell’ordine, i carabinieri stanno indagando sul caso ed effettuando i dovuti rilievi scientifici. L’obiettivo è ricostruire la dinamica dei fatti ed eliminare eventuali responsabilità ad opera del conducente dell’auto.

La dinamica dell’incidente stradale in cui Andrea Rossi ha perso la vita

Il violento scontro ha avuto luogo lo scorso mercoledì 15 Marzo 2023 intorno alle ore 18.30 nel X Municipio. Immediatamente dopo lo scontro, i testimoni oculari hanno chiamato i soccorsi sanitari, i quali sono intervenuti sul posto per accertare eventuali traumi.

Tuttavia, i paramedici non hanno potuto fare nulla per la vita del motociclista se non constatarne il decesso. La vittima riportava gravi traumi e ferite a seguito dell’impatto, che non denotavano segnali di possibili cure.