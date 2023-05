Home > Video > “È colpa vostra se avete uno stipendio base di 1.300 euro al mese”: l’... “È colpa vostra se avete uno stipendio base di 1.300 euro al mese”: l’ira contro la dichiarazione di Elisa Esposito

“Hai ragione, è colpa mia se non passo i provini, se non sono raccomandata e se non sono ricca di famiglia”: così le risponde una ragazza via social. E ancora: “Il problema non è lei, è la gente che la segue e le dà notorietà. Lei cavalca l’onda della stupidità di un Paese che premia persone come lei”. Voi che ne pensate?