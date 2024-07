E-Commerce: 8 italiani su 10 acquistano online, ecco vantaggi e tendenze future

Roma, 29 lug. (Labitalia) – Secondo il Report annuale sull’e-commerce italiano di Idealo, noto leader europeo nel settore comparazione prezzi che ha approfondito le abitudini delle persone che utilizzano regolarmente il loro comparatore, 8 italiani su 10 comprano almeno una volta al mese online corrispondenti al 61% dei consumatori che continuano a farlo regolarmente, mentre il 24% addirittura anche una volta alla settimana. “L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha accelerato di circa 10 anni un trend che era già in costante aumento a partire dai primi anni 2000. La vendita online è il presente e sicuramente sarà il nostro futuro", spiega Omar Bragantini, docente, formatore, head of growth ed e-commerce director di Marketers Acceletor e autore de 'L’arte di fare Ecommerce', https://wearemarketers.net/larte-di-fare-e-commerce/.

L' e-commerce rappresenta oggi un potente motore di crescita per le aziende ed i consumatori. Grazie alla sua natura digitale, consente alle imprese di raggiungere una platea globale di clienti potenziali. Mentre in passato, le aziende erano limitate dalla loro posizione geografica e dalla necessità di avere punti vendita fisici.

Ma quali sono i vantaggi? Maggior autonomia e flessibilità di orari: la digitalizzazione ha favorito la nascita di tante nuove professioni che permettono di svincolarsi da un orario prestabilito (il famoso 9:00- 17:00), rendendo possibile una gestione personalizzata del proprio tempo (part- time o full-time); automatizzare l’acquisizione di nuovi clienti grazie agli strumenti pubblicitari digitali (Facebook, Instagram, Google, TikTok, Pinterest e tanti altri) e fare in modo che il tuo negozio fatturi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno, senza la presenza di un venditore all’atto della transazione; ampliamento del mercato di riferimento, eliminando qualsiasi barriera: vendere solo nella propria città o regione è sicuramente più limitante che vendere in tutta Italia o nel mondo (anche se il processo di internazionalizzazione non è così semplice), supportando e integrando un ipotetico business offline con quello online.

E ancora semplificare e automatizzare i processi di vendita: per esempio, scalare l’approvvigionamento e la logistica. Una volta trovato un buon fornitore (inizialmente non siamo obbligati a internalizzare la produzione) e stipulato un contratto vantaggioso con un efficiente centro logistico – che si occupi di gestire le spedizioni in automatico in meno di 24 ore – è possibile soddisfare tutte le richieste mantenendo le caratteristiche imprescindibili del brand (ad esempio il packaging). Questi processi permettono alle aziende di risparmiare tempo e ridurre gli errori al minimo;

Automatizzare il customer care: oggi ci sono diversi strumenti – Zendesk, ManyChat o lo stesso WhatsApp, per citarne alcuni – grazie ai quali possiamo rispondere entro pochi minuti alle richieste dei nostri clienti, mantenendo alta la loro fiducia, aumentando la loro fidelizzazione e rimandando al nostro team di supporto che, adeguatamente formato, potrà risolvere qualsiasi problematica in nostra assenza;

La possibilità di avere un business ‘liquido’: le transazioni online permettono di incassare istantaneamente il denaro ancora prima di spedire l’oggetto e, in alcuni casi, ancora prima di acquistare il prodotto dal tuo fornitore. Questa è una caratteristica fondamentale che ti consente di gestire un business dal cashflow positivo; ma ne parleremo meglio più avanti.

Con l'avvento dell'e-commerce, sono emerse numerose professioni che si sono adattate alle esigenze di questo settore in crescita. Ecco alcune di esse. Specialista di e-commerce: questo ruolo coinvolge la gestione e l'ottimizzazione delle piattaforme di e-commerce, inclusi aspetti come il design del sito, l'esperienza utente, la gestione dei prodotti e il marketing online; analista dei dati di e-commerce: questi professionisti si concentrano sull'analisi dei dati per identificare modelli, tendenze e opportunità nel comportamento degli acquirenti online. Ciò include l'analisi dei dati delle vendite, dei dati dei clienti e dei dati di navigazione sul sito web.

E ancora esperto di marketing digitale: il marketing digitale è fondamentale per il successo dell'e-commerce. Gli esperti di marketing digitale si occupano di strategie di Seo, pubblicità online, social media marketing e email marketing per promuovere i prodotti e aumentare le vendite. Fotografo di prodotti: le immagini di alta qualità sono essenziali per attirare i clienti online. I fotografi di prodotti si specializzano nella creazione di immagini accattivanti e professionali dei prodotti da vendere online.

Copywriter per e-commerce: Scrivere descrizioni di prodotti coinvolgenti e persuasive è fondamentale per convertire i visitatori del sito in clienti. I copywriter per e-commerce si concentrano sulla creazione di contenuti che vendono, inclusi titoli dei prodotti, descrizioni e call-to-action. Come per le altre figure, sapersi adattare alle innovazioni come l’intelligenza artificiale è requisito fondamentale.

Ugc creator e piattaforme di ricerca creator: gli ugc creator esistono da molto tempo, ma non sono mai stati usati con così tanta efficacia nelle comunicazioni dei brand ecommerce. La loro efficacia deriva dalla genuinità della persona che parla (non è un influencer e quindi sembra più l'amico della porta accanto), dal fatto che i video con un volto e una persona che parla creano una maggior empatia e relazione con l'audience, dal fatto che ultimamente le persone sembrano fidarsi meno dei super big influencer (perchè appunto pagati) ma di più delle persone "sconosciute".

Esperto di logistica e fulfillment: con l'aumento delle vendite online, la gestione dell'inventario, la spedizione e la logistica diventano sempre più complesse. Gli esperti di logistica e fulfillment si occupano di garantire che i prodotti vengano consegnati ai clienti in modo rapido ed efficiente. Esperto di customer service online: fornire un'eccellente assistenza clienti è cruciale per mantenere la soddisfazione del cliente e costruire la fiducia. Gli esperti di customer service online gestiscono le richieste dei clienti tramite chat, email o telefono, risolvendo problemi e fornendo supporto. Analista di sicurezza informatica: con l'aumento delle transazioni online, la sicurezza informatica è diventata una preoccupazione fondamentale. Gli analisti di sicurezza informatica si concentrano sulla protezione dei dati sensibili dei clienti e sulla prevenzione delle frodi online.

“Questi sono solo alcuni esempi delle molte professioni che sono emerse con lo sviluppo dell'e-commerce. Con il continuo avanzamento della tecnologia e l'evoluzione del settore, è probabile che nuove opportunità professionali continuino a emergere”, afferma Bragantini. Le tendenze future dell'e-commerce sono influenzate da una serie di fattori, tra cui l'innovazione tecnologica, i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e le dinamiche del mercato.