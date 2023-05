Home > Askanews > E-commerce, 9 consumatori su 10 comprano online sui marketplace E-commerce, 9 consumatori su 10 comprano online sui marketplace

Roma, 25 mag. (askanews) – Come si comportano le aziende e cosa vogliono i consumatori: da una ricerca YOCABÈ e Confcommercio la fotografia del commercio online in Italia. Ne parla Vito Perrone, Ceo e Founder di YOCABÈ. In sintesi, il 91% dei consumatori compra sui marketplace, ma meno della metà delle aziende che vende sul web li usa per ommercializzare i suoi prodotti. La logistica, inoltre, rappresenta, ancora una volta, il tallone d’achille del commercio digitale. I risultati della ricerca sono disponibili sul sito di FBY, la nuova piattaforma tecnologica e logistica lanciata da YOCABÈ che permette alle aziende di vendere dal proprio ecommerce rispettando gli standard di gestione degli ordini dei grandi marketplace, nata per rendere il commercio digitale accessibile a tutti i brand e i retailer.

