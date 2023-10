E-commerce, da Web al chilo formazione e lavoro per i giovani

Roma, 20 ott. (askanews) – “Cosa faccio ora?”. Finita la scuola superiore di secondo grado, questa è la domanda che tormenta genitori e figli. La risposta è nelle nuove professioni che sono frutto della tecnologia e dell’innovazione. Come, ad esempio, quelle necessarie per realizzare attività di e-commerce. Web al chilo è un’azienda leader nei rapporti con i marketplace internazionali che, nel cuore di Brescia, ha realizzato un’Accademia dove è possibile intercettare il futuro: “Noi -spiega Gianluca Gatti che di Web al chilo è il Ceo- offriamo formazione ai giovani per poi inserirli nelle nostre attività. L’e-commerce manager e poi l’info-designer, l’operatore logistico, l’esperto di marketing, il personale amministrativo conoscitore del mondo B2C e quello impiegato nel customer care sono le figure professionali maggiormente richieste e non semplici da trovare. Per questo, abbiamo deciso di metterci in proprio e di formarle direttamente”.

Figure essenziali per realizzare l’e-commerce che spesso le imprese non hanno o non sono coordinate fra loro: “Una volta formati -ricorda Gatti- i ragazzi lavorano direttamente per i nostri clienti, offrendo un servizio adeguato ed efficiente. Nascono così campagne allettanti che non necessitano di eccessivi confronti ma che sono frutto di un’esperienza sempre più consolidata nel tempo. I risultati sono eccellenti, come la crescita del fatturato di chi si rivolge a noi. Uno schema dunque vincente in tutti i sensi: migliora le prestazioni dei nostri clienti ma, nello stesso tempo, offre lavoro alle nuove generazioni il cui futuro è troppo spesso precario”.

Recenti stime dicono che, nel nostro Paese, sono 38 milioni le persone che, al mese, si collegano a siti e app per effettuare acquisti a distanza. Un mercato molto rilevante che, nel 2022, ha sfiorato i 76 miliardi di euro di fatturato, con una crescita di oltre il 18%. Tempo libero, generi alimentari, prodotti per la casa, arredamento, elettronica di consumo e Centri commerciali online sono i settori maggiormente ricercati: “Sono dati che ci confortano nelle nostre scelte -sottolinea Gatti. L’e-commerce insomma è diventato un sistema complesso che dà lavoro a 400mila occupati, una stima in deciso aumento.

Esigenza interpretata appunto dalla nascita dell’Accademia: “I circuiti tradizionali -sottolinea Gatti- ci aiutano poco. Il nostro scopo è di supplire a carenze ormai atavica. Abbiamo stretto una collaborazione con l’Its di Brescia Machina Lonati per permettere agli studenti di venire da noi e di imparare il mestiere. É qualcosa di più della cosiddetta alternanza scuola-lavoro perché noi offriamo, sin da subito, un salario adeguato e soprattutto una possibilità occupazionale concreta. Vogliamo andare oltre, aprirci a tutte le realtà del nostro Paese e dire noi ci siamo. Ci siamo a dare il nostro contributo per stare al passo con i tempi. Adesso o mai più”.