E-Commerce, espolde su Amazon la ricerca di maglie e tricolore Italia

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Gli Europei non hanno solo tenuto incollati alla TV milioni di italiani ma a giugno 2021 la 'calcio-mania' ha prodotto un assist da goal per l'e-commerce nazionale legato allo sport aprendo un nuovo trend nello shopping online degli italiani.

A cominciare dalla categoria di Amazon 'Sport e Tempo Libero' che é diventata la terza più cercata in assoluto arrivando a pesare circa il 10% sul totale delle ricerche, dietro solo alla tradizionale 'Casa e cucina' (18%) ed 'Elettronica' (13%) e davanti addirittura a 'Scarpe e borse' (8%). Il quadro emerge dai dati analizzati e diffusi da da Witailer, startup innovativa che aiuta le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace.

Attraverso software e servizi dedicati, Witailer ha infatti analizzato le ricerche online degli utenti nell’ultimo mese di giugno per questa categoria di prodotti, e, all’interno della categoria "Sport e Tempo Libero", a livello di search term – ovvero termini più cercati sempre per questa categoria di Amazon.it – la crescita maggiore negli ultimi 12 mesi ha riguardato senz’altro il termine 'maglia dell’Italia' – addirittura cresciuta di oltre 350 volte – e a seguire 'maglia nazionale italiana calcio'.

Ma con la 'coppa' approdata a Roma, il search term che rientra a pieno titolo tra i nuovi trend – ovvero che 12 mesi fa ancora non appariva tra i termini di ricerca Amazon – é diventato 'maglia italia europei 2021': le ricerche relative a questo search term sono iniziate a maggio 2021 ed in un solo mese è diventato il 235° termine più ricercato su Amazon.it: un numero non indifferente, se si pensa che i termini ricercati ogni giorno sul marketplace sono oltre 150.000, sottolineano gli analisti di Witailer.