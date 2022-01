E-Commerce: il 2022 sarà l'anno del Livestream shopping (2)

(Adnkronos) – La store manager di Bath & Body Works a Milano, in via Torino, insieme ad una collega, in poco meno di un’ora sono riuscite a mostrare 11 prodotti e le loro caratteristiche rispondendo istantaneamente alle numerose domande e reazioni in chat poste dai partecipanti.

In questo modo, gli 'acquirenti doigitali' hanno potuto interagire in diretta con le commesse come se si trovassero nello store fisico di persona. Flyer Tech ha rilevato che la live ha portato ad relazione del pubblico "intensa" con le streamer che, a loro volta, sono riuscite a creare "un bello scambio" con la propria community: una delle chiavi di successo per questo tipo di diretta.

Oltre alla tecnologia della piattaforma, – in questo caso Marlene – alla base del Livestream Shopping c'è infatti proprio lo streamer come fattore determinante del successo di una live, insieme all’impostazione della giusta strategia.