E-Commerce: il 2022 sarà l'anno del Livestream shopping (3)

(Adnkronos) – "Una strategia vincente prende in considerazione vari elementi, dalla creazione di un calendario ben studiato – per la programmazione delle live nelle occasioni più giuste – alla scelta dei prodotti da mostrare e delle promozioni da riservare durante le dirette. Nell’impostazione della strategia non può mancare l’instaurazione delle giuste partnership con gli influencer e gli streamer più in grado di creare e coltivare una community" ha spiegato Marianna Chillau, Ceo e co-founder di Marlene e Transactionale, nonché Presidente e fondatrice di 4eCom, Associazione di soluzioni digitali nel mondo dell’e-commerce.

La piattaforma Marlene ha recentemente pubblicato i dati relativi alla sessione di vendita organizzata per Bath & Body Works direttamente sul sito web dello store rilevando che con la live – esclusiva e riservata solo a una parte dei clienti dello shop e con una forte scontistica – in soli 55 minuti sono atterrati centinaia di utenti in contemporanea sulla diretta ospitata dal brand, e il Conversion rate durante e nelle ore successive alla live è più che raddoppiato.