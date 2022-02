E-Commerce: piattaforma Marlene lancia la guida al Livestream Shopping (2)

(Adnkronos) – Ma un elemento imprescindibile del live streaming è la tecnologia, vale a dire la piattaforma. È importante, evidenziano gli esperti, scegliere quella più giusta e in possesso delle features più utili per offrire un’esperienza fluida e immersiva agli utenti. Tra queste, ci sono la creazione del catalogo dei prodotti mostrati nel corso della live, l’attivazione dei prodotti in evidenza e il picture-in-picture.

Secondo gli esperti di e-Commerce, infine, non bisogna poi sottovalutare l’uso di un’attrezzatura di qualità, una buona strategia alla base e i giusti prodotti da esporre al proprio pubblico. Infine, non bisogna dimenticare che, prima della tecnologia e dei prodotti, una buona live dipende soprattutto da un bravo streamer, che va scelto in base alla capacità di presentare i prodotti, coinvolgere l’audience e soprattutto interagire con gli utenti.