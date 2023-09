E-commerce, studio Ambrosetti-Amazon: "Per 100 euro se ne generano 248 in resto economia"

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Per 100 euro attivati nella filiera estesa dell’e-commerce e del digital retail in Italia se ne generano 248 nel resto dell’economia. E' tra i risultati del nuovo studio realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Amazon e presentato ...

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Per 100 euro attivati nella filiera estesa dell’e-commerce e del digital retail in Italia se ne generano 248 nel resto dell’economia. E' tra i risultati del nuovo studio realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Amazon e presentato oggi al Forum di Cernobbio.

Ma l’e-commerce genera anche lavoro e competenze, come dimostra il moltiplicatore in termini occupazionali, si evidenzia nello studio. Per ogni 100 unità di lavoro generate in modo diretto dalle attività dell’e-commerce e del digital retail, si attivano ulteriori 141 unità di lavoro. Infatti, grazie all’apertura del canale di vendita online, dallo studio risulta che il 20% delle imprese ha assunto nuove figure professionali altamente specializzate.