E-commerce,studio Ambrosetti-Amazon: "Se usato da tutte le imprese volano da 110 mld (+6% Pil)"

Roma, 1 set. (Adnkronos) – Se gli effetti di sviluppo dall'e-commerce fossero applicati a tutte le imprese italiane il cui business è suscettibile di essere integrato con il canale digitale, potremmo avere un effetto volano per il sistema-Paese di oltre 110 miliardi di euro (+6% del Pil al 2022). E' quanto emerge dal nuovo studio realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Amazon e presentato oggi al Forum di Cernobbio.

Estremamente rilevanti, come sottolinea nel presentare i dati Lorenzo Tavazzi, partner e responsabile area scenari e intelligence di The European House-Ambrosetti, sono anche gli effetti pro-competitivi dell’e-commerce. Per 7 imprese su 10 i canali di vendita online e offline sono complementari, con valori più elevati tra le Pmi (+10,3 punti percentuali verso la media delle altre imprese), determinando benefici in termini di brand awareness e miglioramento del servizio di post-vendita. Un ulteriore elemento di sviluppo è l’export digitale. Le imprese dichiarano un aumento delle esportazioni grazie all’adozione del canale online superiore all’8%, con 6 imprese su 10 che riportano inoltre un aumento della base clienti nazionale ed estera.